Новые рекламные возможности телекомпании АИСТ

Вчера прошел бизнес-завтрак с партнерами телекомпании АИСТ. На нем речь шла о новых возможностях телекомпании: как технических, так и рекламных. Генеральный директор, Амгалан Ринчинович Базархандаев, представил последние изменения, которые произошли в мире телевещания и пояснил, как они коснулись регионального телевидения.

В частности: ТК АИСТ выиграла тендер на 21 кнопку на кабельном телевидении и стала единственной в Иркутской области телекомпанией, которая вещает 24/7 на своем отдельном канале на кабельном телевидении;

По рейтингам Медиаскопа (бывший ТНС Гэллап Медиа) мы вошли в пятерку самых популярных региональных телеканалов России;

Мы подняли сигнал на спутник, что позволило подключать к вещанию новые регионы. Кроме того, нас смотрят не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке;

Мы расширяем партнерскую сеть и идем в районы. Сейчас готовятся документы о присоединении к сети локальных телекомпаний Братска, Саянска, Черемхово, Свирска и других городов.

Наш канал «ТиВиСи» имеет лицензирование на территории всей страны, и через него можно устраивать прямые трансляции на несколько городов. В этом году концерт корейской музыки мы показывали в прямом эфире в Иркутской области и в Бурятии. А в планах — прямой эфир на три региона, включая Забайкальский край.

Также на завтраке были представлены рекламные возможности телекомпании. Собственное вещание 24/7 позволяет творчески подходить к работе с партнерами и предлагать им не только рекламные сюжеты, но и специализированные телепрограммы, ток-шоу и прямые эфиры. Кроме того, рекламная служба телекомпании готова разрабатывать специальные рекламные стратегии для своих партнеров и создавать новые, сообразные времени решения. В частности, компания расширит свое присутствие в интернете: в планах модернизация сайта и развитие социальных сетей.

На завтраке присутствовали первые лица и начальники отделов маркетинга крупных компаний, таких как «Фармасинтез», «Газпром добыча Иркутск», «АНХК», арт-галерея «DiaS» и другие.

Такие деловые встречи, на которых давние и новые партнеры телеканала могут задать свои вопросы и получить консультации руководителей АИСТа, пообщаться между собой и узнать что-то новое планируется проводить регулярно. Следующее мероприятие запланировано на сентябрь.

Если вы хотите попасть на бизнес-завтрак АИСТа, обратитесь к менеджерам рекламного отдела по номеру 70-70-10.