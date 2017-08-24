Новые автомобили для детей

Эти микроавтобусы сегодня отправятся в разные уголки Приангарья. Они предназначены для перевозки детей из социальных учреждений. Одна из ГАЗелей «NEXT» подарена социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних города Иркутска. Его директор Валентина Анищенко рассказывает, на таком транспорте воспитанники смогут быстро, комфортно, а главное – безопасно ездить на экскурсии, праздники, в оздоровительные лагеря и школы.

Валентина Анищенко, директор социального реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иркутска.

У нас были ГАЗели белого цвета, а по новым требованиям, на которых дети — желтого цвета и еще ряд требований, которых не было на том транспорте. Поэтому сегодняшний день для нас значимый. Теперь мы сможем смело выходить на линию и перевозить детей в комфортных условиях.

Ключи от новых микроавтобусов вручает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отмечает, впервые в областном бюджете на эти цели выделено более 46 млн рублей. Куплены 29 новых автомобилей для 28 социальных учреждений. Реабилитационному центру «Сосновая горка» переданы две машины.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Вы занимаетесь очень важным для области делом и по большому счету, надо было давно эту помощь оказывать. Но лучше поздно, чем никогда. Сейчас вы будете получать эту во возможность работать с детьми оснащено.

За скоростью и режимом работы водителя будут следить тахографы со спутниковой навигацией ГЛОГАСС. Все машины оснащены ремнями безопасности, кнопками оповещения. После вручения ключей, Сергей Левченко лично оценил микроавтобусы и провел тест-драйв.

Туяна Нимаева, Евгений Шарыпов.