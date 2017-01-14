Новшества в работе коллекторских агентств

В Иркутской области сейчас только четыре коллекторских агентства могут работать на законном основании. Это фирмы, которые вошли в соответствующий реестр. И теперь их деятельность подконтрольна федеральной службе судебных приставов.

Иркутянка Валентина Ильязова вздрагивает от каждого телефонного звонка с неизвестного номера. На протяжении 4 лет московская коллекторская компания требует с неё 60 тысяч рублей. 30 из них она якобы взяла в качестве кредита. Еще 30 – штрафы за просрочку возврата. Состоялся суд, пенсионерка доказала, что кредит за нее получили мошенники, воспользовавшись копией её паспорта. Но коллекторы и после этого не оставляют ее в покое.

Валентина Ильязова, жительница г. Иркутска

Они угрожали. Почему вы не оплачиваете. Это же ваши долги. Физической расправой, конечно, не угрожали, но оскорбляли всяко-разно. По ночам звонили постоянно. Московское же не соответствует с иркутским. У меня внук больной просыпался, говорил «бабушка, тебе звонят».

Звонить ночью коллекторы больше не имеют права. И вообще они больше не могут звонить чаще двух раз в неделю. А у должника появилось право с ними не общаться. Для этого нужно написать соответствующее заявление. И нотариально его заверить. Если не поможет – обратиться в федеральную службу судебных приставов. С 1 января 2017 года это ведомство контролирует работу коллекторских агентств. Самим же коллекторам, чтобы их деятельность считалась законной, необходимо получить свидетельство и войти в реестр.

Булат Тугутов, заместитель главного судебного пристава Иркутской области

Для того, чтобы получить свидетельство, необходимо кроме заявления в службу судебных приставов 10 документов в федеральную службу судебных приставов предоставить: сведения о наличии уставного капитала не менее 10 миллионов , сведения об уплате госпошлины в размере 100 тысяч рублей, сведения о наличии пользования интернет сайта.

К настоящему времени в Иркутской области в реестр вошли четыре агентства. Все они принадлежат к одной группе компаний «Траст». Все нововведения предусмотрены новым законом о коллекторской деятельности, который вступил в силу с 1 января этого года.

Максим Серов, зам. директора коллекторского агентства г. Иркутска

Благодаря этому закону произошло разграничение коллекторских агентства, которые работают честно и правильно, от тех, кто работает неправильно силовыми методами. Со стороны заемщик не сможет говорить, что мы применяем неправомерные действия.

К настоящему времени в федеральной службе судебных приставов Иркутской области числится почти 2 миллиона должников. Большая часть этих долгов – просроченные выплаты по банковским кредитам и микрозаймам.