Новое оборудования для выявления содержания наркотиков

Оборудование, позволяющее определить 2344 химических соединения, каждое из которых является отдельным видом наркотика, появилось в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. Это позволило значительно повысить точность результатов анализов. Как происходит процесс, наблюдала Галина Тюрнева

На столе в химико-токсикологической лаборатории – образцы биологического материала со всей области. Здесь мочу исследуют на содержание наркотиков. Для этого нужны вот такие тест-полоски. Они позволяют распознать до 14 групп наркотических веществ, в том числе, синтетических. Результаты раньше определяли на глаз. Случалось, что и ошибались.

Елена Кульпина, медицинский техник химико-токсикологической лаборатории Иркутского областного психоневрологического диспансера

Бывает иногда, да. Иногда думаешь – тест показал положительно. А на самом деле он отрицательный. То есть аппарат ничего не выявил.

Аппарат называется «Рефлеком», он появился в лаборатории в этом году. Кассета загружена, исследование занимает примерно минуту.

Все, поехали. Вот смотрите — выдает. О! Бензодизипин. И морфин. То есть анализ положительный.

Это только начало. Дальше – углубленный анализ. Пробы материала смешивают с реагентом – и получают концентрированное вещество вот в такой пробирке.

Сейчас берем пробы концентрированной мочи и ставим их в аппарат, в так называемую карусель. У нас вообще аппарат работает непрерывно. Может вообще 24 часа в сутки.

Вот так производится забор материала. Внутри аппарата жидкость переходит в газообразное состояние, определяется массовая доля вещества, содержащего наркотик, что отображается на этой спектрограмме. Итог сравнивается с единой базой данных. В ней сейчас 2344 химических соединения, и она постоянно обновляется – только в этом месяце добавилось 50 новых формул. Все данные размещены на форуме судебных медиков Министерства здравоохранения России.

Сергей Смирнов, зав. химико-токсикологической лабораторией Иркутского областного психоневрологического диспансера

Мы оттуда эти базы берем, скачиваем и устанавливаем на наш компьютер, на наше оборудование и в программе как раз выводятся новые вещества. И мы можем увидеть, что в этой пробе обнаружились синтетические амфетамины и синтетические каннабиоиды.

То есть те самые спайсы. Использование нового оборудования позволило увеличить число случаев выявления синтетических наркотиков. Если в 2015 году положительных результатов было 743, то 2016-ом – на тысячу больше.