Новая часовня в «Тальцах»

Эта часовня — одна из построек Илимского острога. На территории «Тальцов» хотят полностью воссоздать архитектурный комплекс 18-го века. В этом здании осталось только установить крест и обложить кровлю по старинному обычаю.

Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

Это купеческая часовенка. Купцы в гостиный двор приезжали и свои соответствующие религиозные обряды проводили здесь, вот в этой часовенке. Она несложная, она маленькая. Внутри будет расположен крест расписной. И сейчас нам осталось доделать только лемих — это та чешуя, которая покрывает кровлю.

На покрытие купола потребуется 282 таких «чешуйки». Очень важно, чтобы лемих был изготовлен из осины. Эта порода не требует дополнительной обработки: дождь и ветер только укрепляют материал. Все детали кровли разного размера. Каждую надо выстрогать вручную, топором. Плотник Павел говорит, что при использовании этого метода структура дерева не разрушается.

Павел Куклин, плотник архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Изготавливается купол на часовню, то есть каждая чешуйка вырубается топориком под конус, чешуйки огибают полностью главк. Главк — это крест и луковица, то есть сам купол. И идеальная обработка — это обработка топором.

Размер, материал и даже количество деталей восстанавливают по чертежам, которые датированы 1703 годом. Они называются передаточные описи, их точности может позавидовать даже современная документация.

Елена Колганова, заместитель директора по науке архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Когда один воевода передавал дела другому воеводе, очень четко прописывалось и количество построек, вплоть до того, из скольки бревен состояла постройка. и сейчас это дает нам возможность достовернейшим образом воссоздать объект.

Эта часовня будет закончена к октябрю. Правда крест, который будет находиться внутри постройки, в этом году расписывать не будут. Иначе за долгую зиму краска может потускнеть или отслоиться.