Новая методика лечения околощитовидных желёз

Врачи Иркутской областной клинической больницы освоили новую эффективную методику оперативного лечения заболеваний околощитовидных желёз. Ее особенность в том, что непосредственно во время операции с помощь специального оборудования можно проконтролировать, всё ли удалено. Это снижает риск того, что может понадобиться повторная операция. Медучреждение – единственное в Сибирском федеральном округе, где данная методика применяется.

На операционном столе 60-летняя иркутянка. У пациентки вторичный гиперпаратиреоз – заболевание эндокринной системы, которое вызвано нарушением работы околощитовидных желез, провоцирующий фактор – почечная недостаточность. Больная жаловалась на боли в костях и мышцах, головокружение, неврозы, расстройство сна и депрессию. Операцию ведет торакальный хирург Иркутской областной клинической больницы Елена Ильичева. При гиперпаратиреозе хирургическое вмешательство прямо показано – на поздних стадиях болезнь может привести к нарушению ритма сердца, вызвать инсульт или инфаркт. А из-за размягчения костной ткани повышен риск переломов. Так, рука может сломаться от обычного удара об стол. В последние годы эндокринологи стали чаще выявлять эту болезнь.

Елена Ильичева, хирург торакального отделения Иркутской областной клинической больницы

Распространение заболевания среди населения очень высокое. Там, где проводится скрининг, заболевания у нас оставляет 18 человек на 10 тысяч населения. Если хорошо выявляли, то в нашей области каждый год выявляли бы 4 с лишним тысячи заболевших этим заболеванием. Но там, где выявляется на поздних стадиях в клинических проявлениях, то 200 -300 заболевших в год. Из них половина нуждается в операции.

Женщины страдают этим заболеванием в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Болезнь обычно начинает проявлять себя после 55 лет. Единственный способ диагностики – по уровню кальция в крови и наличию паратиреоидного гормона. Способ лечения – удаление околощитовидных желез, которые отвечают за обмен кальция и фосфора.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час»

Сейчас хирурги удаляют нефункционирующие околощитовидные железы, однако обнаружить их не так просто из-за своих размеров – 4-5 миллиметров каждая. Кроме того, они могут располагаться в совершенно нестандартных местах. Поэтому операции могут длиться от 30 минут до трех часов.

После того, как были удалены околощитовидные железы, прямо на операционном столе у пациента забирают кровь и отправляют в лабораторию. Анализ позволяет увидеть, всё ли чисто убрано. Если показатели нормальные, операция заканчивается, если нет – хирурги продолжают работать. Оборудование, с помощью которого проводится исследование, называется иммунохимический анализатор. В больнице его используют второй год.

Лариса Корякина, зав. центром лабораторных исследований Иркутской областной клинической больницы

Это оборудование позволило провести данные исследования. До этого проводилось другим методом — более долгий. Методика унифицированная, быстрая и точно может показать уровень паратиреоидного гормона.

Анализ проводится в течение 15 минут. Результат отправляется в операционную по информационной компьютерной системе. Сейчас данные показывают: всё в порядке, операцию можно считать законченной. Подобные технологии во всем Сибирском федеральном округе применяются только в Иркутской областной клинической больнице. Сюда приезжают пациенты с заболеваниями щитовидки не только со всего Приангарья, но и Якутии, Бурятии, Дальнего Востока, Красноярского края, Москвы и Московской области. Опыт проведения хирургических вмешательств, аналогичных сегодняшнему, накоплен достаточный – 70 операций.