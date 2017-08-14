Не парить и не дымить

Апельсин, лимон, малина и мята — это не ингредиенты для летнего коктейля. Иван Агарышев замешивает табак для кальяна. Смесь безникотиновая. Кафе Иван открыл в прошлом году. Но сегодня узнал — часть его бизнеса на грани закрытия. Почти треть выручки — за счёт продажи паровых коктейлей. Их намерены запретить депутаты Государственной Думы России. Парламентарии рассматривают соответствующий законопроект. Речь идет именно о местах общественного питания.

Иван Агарышев, владелец кафе. Будет всегда подпольное, как и с сухим законом. Будут травиться. Все это будет из под полы. Будут курить. Основной посыл должен быть. Я читал на сайте высказывания академика. Может вместо запрета курить в общественных места, может стоит как то повлиять на родителей и детей. Что бы они занимались спортом.

Такие требования уже введены в Японии и Таиланде. Что касается России — мы занимаем лидирующее место в мире по любви к кальянам, опережая даже Восточные страны. Почти каждое заведение, а их более восьмисот в областном центре, своим гостям предлагает скоротать время в ожидании заказа за курением. Врачи утверждают, такое времяпрепровождение опасно для здоровья как и другие «девайсы» для курения, даже без никотина.

Людмила Дубинчак, врач-терапевт центра здоровья.

В состав кальяна входят ароматизированные добавки, которые могут содержать никотин. Это так же является пагубной привычкой, вредит здоровью и вызывает зависимость никотиновую. В состав жидкостей кроме глицерина и разных ароматизаторы может входить никотин.

Запрет может коснуться и электронных сигарет. Сегодня все чаще можно наблюдать как глицериновый дым выпускают школьники. Связано это в том числе с доступностью. Сегодня в Иркутске более 50 специализированных магазинов, деятельность которых не регламентируется законом, как, например, табачных изделий. Однако вход несовершеннолетних во многие вэйп-шопы нашего города запрещен.

Святослав Белов, совладелец магазина по продаже электронных сигарет.

Что касается 18 лет, мы считаем что нужно обязательно ограничить школьников и вообще несовершеннолетних от никитиносодержащих продуктов и собственно мы как шоп-бар никогда не продавали людям младше 18 лет.

Запретить дымить Минздрав намерен к февралю 2018-го года. К этому времени депутаты Госдумы намерены подготовить нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов. Ограничение войдёт в приоритетный проект «Здоровый образ жизни». По нему к концу этого года 36% граждан будут сознательно укреплять свое здоровье. А ещё через пару лет этим займется половина жителей страны. Для этого предполагается увеличить количество спортивных площадок.