Неприятное соседство

За новыми соседями Людмила Горбунова наблюдает из окна. Возле ее дома на заброшенной территории поселились люди без определенного места жительства. Палаточный лагерь они разбили в центре города, на улице Красного Восстания. Собираются до 15 человек.

Людмила Горбунова, жительница г. Иркутск.

Они вообще какие-то неприятны люди. Агрессивно себя ведут. Очень страшно. Сейчас в сентябре дети в школу пойдут, они все мимо этого забора бегают, а там за забором неизвестно кто. Опасно.

Жители дома неоднократно вызывали полицию. На место выезжали сотрудники патрульно постовой службы и участковый. Однако застать новых жильцов на территории удается не всегда. Вот и сегодня на очередной вызов приехали полицейские. Но в импровизированном доме никого не оказалось. Если всё-таки задержать бездомных удается, то их доставляют в отделение, где проводят с ними профилактическую беседу и отпускают. Как пояснили в администрации Иркутска, специализированных учреждений для этой категорий граждан в городе нет. Всё, что могут — проверять заброшенные здания и подвалы.

Юлия Гордина, заместитель мэра, глава Правобережного округа администрации г. Иркутска.

В субботу и воскресенье дополнительно проводим рейды по всем нашим домам расселенным и по всей территории, где допустим забором обнесена и выдаем предписание. Собственнику этой территории предписание было выдано несколько раз по уборке свой территории . тем не менее мы собственными силами и управляющих компаний стараемся поддерживать и убираем центр города.

Чаще бездомные для ночлега выбирают места ближе к рынкам и центру города. Здесь проще найти еду. Но и вероятность оказаться задержанными полицейскими тоже выше. Впрочем, после выяснения обстоятельств, многие возвращаются в свои жилища. Как и постояльцы этого лагеря, которые скорее всего соберутся вместе уже вечером. Собственнику территории в очередной раз направлено предписание — привести место в надлежащий вид и закрыть дыры в заборе. Пока он этого не сделал, жителям дома придётся терпеть неприятное соседство.