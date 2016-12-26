Незаконный омуль
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Незаконный омуль

26.12.16

Более тонны нерестового омуля обнаружено в одном из рыбоперерабатывающих цехов под Иркутском. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, омуль был незаконно выловлен в период осеннего нереста в республике Бурятия. Икру продавали на рынках в Иркутске и поселке Листвянка. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Оштрафованы семь предпринимателей.

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