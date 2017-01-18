Незаконное давление на малый бизнес

Общественные организации пытаются незаконно оказывать административное давление на иркутский малый и средний бизнес. В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области поступило 10 подобных жалоб. Среди заявителей – владельцы парикмахерских салонов, кондитерских предприятий, фитнес-центров. Так, бизнесменам звонят и заявляют, что сегодня пройдет у них проверка, требуют подготовить документы. Однако по закону общественные организации и объединения не обладают таким правом. По словам специалистов, такого рода самовольные инспекции в последнее время стали особым видом коммерческой деятельности.

Эвелина Секулович, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области

Как правило, звонят и не приходят, если приходят, начинают требовать различные документы, а потом очень мягко предлагают бизнесмену приобрести тот или иной товар, необходимый для введения предпринимательской деятельности в каких-то компаниях. Поэтому я хочу обратиться к предпринимателям, чтобы они знали свои права, что общественные организации не имеют права проводить проверки. Проверки имеют право проводить только органы контрольно-надзорной деятельности.

В помощь предпринимателям выпущено бесплатное пособие, как действовать в таких случаях. Как сообщил руководитель аппарата бизнес-омбудсмена, общественные организации пользуются правами в том же объеме, что и рядовые покупатели. Например, могут посмотреть информацию о товаре или запросить книгу жалоб, но никак не внутренние документы, в том числе, бухгалтерские. Обо всех фактах незаконных проверок можно сообщать по телефону 48-85-35. Информация будет передана, в том числе, в прокуратуру Иркутской области.