На шаг ближе к победе над раком

Исторический момент в сфере медицины. Идет подписание соглашения о создании Международного центра трансфера инновационных медицинских технологий. Подписи под документом ставят руководители Иркутского онкологического диспансера, Российской медакадемии непрерывного профессионального образования, немецко-российского Форума имени Коха и Мечникова, областной больницы провинции Хэйлунцзян Китая, онкологического центра Ёнсе госпиталя «Северанс» Кореи. Теперь врачи этих клиник смогут обмениваться опытом, внедрять и осваивать новейшие технологии в сфере лечения рака. Как отметил глава Приангарья Сергей Левченко, в будущем центр станет основой для медицинского кластера Иркутской области.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. К сожалению, онкология — заболевание где нельзя вылечить земским врачом. Здесь нужно знать мировые практики, знать много технологий, методик, уметь делать операции, потому что многое делается при помощи хирургии. И все это требует ежедневного общения с коллегами.

Этот центр будет работать на базе иркутского онкодиспасенра. Он открылся с проведения международной научно-практической конференции «Ведение злокачественных опухолей перитонеальных поверхностей». Как и сегодня, каждый год сюда будут приезжать медицинские светила со всего мира. Соглашения подписаны так же с Японией, Францией и Германией. И такое взаимодействие позволит врачам быть в духе времени. К примеру, от европейских и японских клиник будут перенимать опыт ранней диагностики раковых опухолей.

Виктория Дворниченко, главный врач Иркутского областного онкологического диспансера.

Раннюю диагностику пока в России, не имеем такой объем полноценного процента, как мы хотим 95-98%. Мы уже работаем над методикой скринига с Германией, Корей, Китаем. Центр позволяет действительно перенять многие моменты, которые позволит вносить этот процент ранней диагностики увеличить. Это очень важно для больных наших.

На сегодняшнюю конференцию приехали 100 ведущих врачей из разных городов России и 12-и стран мира. В их числе один из основателей современных подходов к лечению рака — директор института рака Центрального госпиталя Вашингтона Пол Шугебекер, а так же именитые профессора из Германии — Беата Рау и Хельмут Хан. Участники обсуждают самые актуальные методы лечения рака брюшной полости, прямой кишки, яичников, аппендикса. Кроме того, проведут ряд операций — мастер-классов и проконсультируют больных.

Ван Чжао Хун, главный врач областной больницы провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.

Нам есть чему учиться и чем поделиться. К примеру, нас удивило, что в иркутском диспансере накоплен такой огромный опыт лечения онкобольных — более 20 тысяч операций в год. У нас в разы меньше. Мы в свою очередь, успешно лечим рак поджелудочной, молочной желез, желудка, печени. Мы готовы сотрудничать с онкодиспансером, готовы отправлять пациентов в Иркутск. Мы думаем, между нами много возможностей и перспектив на будущее.

Основная цель нового международного центра и онкодиспансера, чтобы жители Иркутской области могли получать качественные медицинские услуги, не выезжая за пределы региона.