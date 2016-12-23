На «Труде» новое табло

Новое информационное табло устанавливают на стадионе «Труд» в Иркутске. Сейчас идёт монтаж оборудования. Экран высотой 5 и шириной 12 метров общей площадью 60 квадратных метров будет транслировать не только счет, фамилии игроков, названия команд, но и показывать повторы интересных моментов матчей. Прежнее табло проработало более 30 лет.

Владимир Удовенко, директор центра развития спортивной инфраструктуры

По большому счету табло, которое работало до сих пор, периодически в последние года два выходило из строя. Постоянно сбивалась программа, появлялись дополнительные буквы, цифры. Если говорить о внутреннем техническом состоянии, оно, конечно, было уже изношенное.

Оборудование российского производства. Его привезли из Новосибирска. Стоимость табло почти 6 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета при поддержке Правительства и Законодательного собрания Приангарья.