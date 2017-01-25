На прилавках с овощами-фруктами меняются цены

В Иркутске подешевели помидоры и болгарские перцы. Сегодня на Центральном рынке корреспондент Анастасия Бурлакова выясняла, как еще после Нового года изменились цены на овощи и картофель. Её материал смотрите в нашей традиционной рубрике «Продобзор».

В этом павильоне центрального рынка за день продают в среднем 60-70 кг картофеля. Второе место после капусты – охотнее берут только ее, 100 кг в день. И картофель, и капуста – ангарского производства. В цене не меняются уже полгода – 25 и 15 рублей соответственно.

Наталья Удружаева, продавец овощей

Овощи всегда в этот период дешевеют, в связи с тем, что у нас новогодние праздники закончились. Спрос у людей падает, и финансово люди уже потратились. В этот период помидоры и перцы у нас не свои, поэтому спроса на них у нас нет. Мы акцент на них никогда не делаем, только картошка, капуста, и сейчас у нас первый сбор огурцов прошел.

Спрос на помидоры и сладкий перец упал, соответственно цены на эти овощи понизились. Так, сладкий болгарский перец до Нового года стоял 250 рублей за кг., сейчас на 70 рублей дешевле. Помидоры еще месяц назад продавались по 180, теперь 160. Иркутянка Ксения Беломестнова, впрочем, покупая овощи, на цену не смотрит. Здоровье всё равно дороже.

Ксения Беломестнова, жительница г. Иркутска

Овощи я покупаю каждый день. Сегодня и приобрела полкилограмма помидоров черри и огурцы. Употребляю, потому что полезно, потому что витамины. Поддерживаю свой организм.

Любителям яблок Гренни придется затянуть ремни. Цены поднялись со 130 до 150 рублей. Стоимость апельсинов по сравнению с прошлым месяцем не изменилась – все также 150. Как рассказали продавцы, самые покупаемые фрукты – это яблоки. Но многие иркутяне по инерции –посленовогодней – всё едят и едят мандарины.

Андрей Федоров, житель г. Иркутска

Фрукты я покупаю практически каждый день. Фрукты покупаю разные: апельсины, мандарины, груши, яблоки, виноград, хурму. Но сегодня я приобрел мандарины. Приобрел немного, в количестве 10 штук. Этого достаточно.

Кроме местной продукции, прилавки заполнены китайской. Другие производители почти не представлены: не выдерживают конкуренции. И не сезон.