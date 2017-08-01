На Ольхоне состоится турнир по национальной борьбе

Богдан Пинигин отрабатывает чеченский бросок. Такой прием, как признается сам спортсмен, помогает одержать победу в критической ситуации. Обладатель 1-го разряда в вольном стиле выбирает стратегию бороться в захвате.

Богдан Пинигин, борец.

Прием называется чеченский, это бросок. Чеченский бросок, привык с детства в захвате бороться. Если рискуешь, проигрываешь. В национальной борьбе надо третьей точкой коснуться ковра, и все — ты победил. Там координация важна.

А вот так спортсмены отрабатывают устойчивость. Спарринг-партнер Богдана еще один борец из Иркутской области. Для Александра самая удачная стратегия — это проход в ноги. Он считает, так можно повалить даже физически более сильного человека.

Александр Марунов, борец.

Надо сначала борьбу его понять, как он вообще борется, как он думает. Хорошо бороться — это думать головой, проходить в ноги и ничего не бояться и так далее.

При подготовке к турниру памяти Михаила Елбаскина спортсменам приходится серьезно перестраиваться. Большинство участников, а их почти пятьсот человек, строят карьеру в вольной борьбе. Во многих регионах, в том числе и в Приангарье национальный стиль тренируют лишь элементами.

Альберт Шодоров, исполнительный директор федерации национальной борьбы Иркутской области.

Отдельно специалистов в Иркутской области, как например, в Бурятии, конечно нет. И наши тренеры параллельно с тренировками по вольной борьбе также дают азы и навыки по национальной борьбе.

Первые схватки турнира в Ольхонском районе пройдут 5 августа. А уже на следующий день зрителей ожидают финалы с участием сильнейших борцов России.