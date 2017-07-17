На детских площадках Октябрьского округа планируют установить ограждения

Вот такую картину каждый день наблюдают жители одного из дворов в октябрьском районе Иркутска. Автолюбители паркуют свой транспорт, где смогут. Чаще всего — это детские площадки и газоны.

Андрей, житель Октябрьского района г. Иркутска.

Мне кажется, когда строят такой большой, высотный дом, на столько квартир, надо планировать то, что в одной семье будет автомобиль, хотя бы один автомобиль, а в некоторых семьях и по два. Из этого следует, что должны быть какие-то парковочные территории, а не только детские площадки. Потому что рано или поздно на эту детскую площадку… все равно заедут в нее, все равно деваться некуда, будут заезжать.

С нарушителями начали бороться сотрудники городской администрации. Они делают снимок правонарушителя, указывают дату, время и адрес незаконной парковки. А потом отправляют запрос в ГИБДД г . Иркутска, чтобы получить информацию о собственнике транспортного средства. Точно также могут действовать и иркутяне. Тем, кто паркуется в неположенных местах отправляется уведомление об административном правонарушении.

Владимир Попов, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства комитета по управлению октябрьским округом администрации г. Иркутска. Водителям, нарушившим данные правила благоустройства, грозит штраф от тысячи до трех тысяч рублей. Пункт 40 правила благоустройства города Иркутска, в котором говорится то, что на территории города запрещено парковка транспортных средств на газонах. А также на детских площадках.

А вот это — профилактика. Вокруг детской площадки администрация устанавливает ограждение. Теперь здесь не припаркуешься. Такие же работы будут проведены еще в 10 дворах округа.