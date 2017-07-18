Мэр Иркутска проверил выполнение семилетнего проекта «Безопасные и качественные дороги»

Осторожно! Ведутся дорожные работы. Такие предупреждающие знаки автолюбители все чаще встречают в областном центре. В Иркутске приступили к реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Более 300 километров нового, а главное, качественного асфальта будет уложено на улицах города. Реализация проекта на особом контроле главы областного центра.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Первый этап подходит сегодня к завершению. Еще очень много предстоит работы. В центральной части города запланирован ремонт, сами видите, в Ленинской районе, в Свердловском районе. Посмотрите, мы закончили ремонт на улице Вампилова. Многие обратили внимание — это уже совсем другая улица, совсем другой характер приобрела. И, вот, в таком ключе нам нужно продолжать дальше двигаться.

Комиссия администрации города совместно с подрядной организацией и общественностью проводит выездное совещание на объекте. Это улица Розы Люксембург. К работам здесь приступили в середине июля. Сегодня большая часть уже выполнена.

Сергей Джумаян, подрядчик.

Расширение сделали в двух местах. Это упростит развязку, повысит проходимость. Везде остановки, бордюры, светофоры нового образца, подрезку деревьев, формовку, газоны. 1,3 км полностью протяженность дороги, все в комплексе делаем.

Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства обустройства администрации г. Иркутска.

Комплексный подход хочется отметить в этом году. Вы видите все участки захватывают не только дорожное полотно. Обязательно бордюры, тротуар, деревья, остановочные пункты, светофоры. Это комфортно не только для водителей, но и пешеходов. Это комплексный подход. Первый год удачный для нас. Мы вступили в семилетнюю программу «Безопасные и качественные дороги».

Активное участие в контроле за работами принимают общественные деятели. Среди них Михаил Кудрявцев. Молодой человек, как никто другой, знает о дорожных проблемах в областном центре. Несколько лет назад Михаил организовал общественное движение, которое объединило гонщиков и дрифтеров города. Ведет дорожный блок в социальных сетях. Признается — ежедневно на его адрес приходит в среднем 50-60 сообщений на тему дорожных работ.

Михаил Кудрявцев, руководитель общественной организации «Движение».

Такая связка, каких-то групп, причем разных направленностей: общественности, администрации, в каких-то вопросах, силовых ведомств. Здорово, налаживается очень крутая, совместная работа. Необходимо, чтобы общественники принимали участие, потому что раньше жили, как Ватикан, маленький мирок свой. Сейчас превращается в правовое поле. Это здорово. Я считаю, есть чем гордиться.

Кроме того, подрядчики приступили к работам на главных магистралях нашего города — улице Ленина, проспекте Маршала Жукова. Дорожное полотно замят и в Сквере имени Кирова. Всего в 2017 году отремонтируют 25 участков дорог.