На Байкале откроется «Ледяная библиотека чудес»

Музыкальный фестиваль «Синий лёд» пройдет в феврале на Байкале. Это будет одно из мероприятий «Зимниады-2017». Музыканты будут играть прямо на льду, прозвучит классика и произведения современных композиторов. Об этом сегодня журналистам рассказал исполнительный директор Сибирской Ассоциации туризма Вадим Копылов. Он сообщил также, какие еще мероприятия включены в программу фестиваля зимних игр этого года. В поселке Листвянка состоится конкурс ледовых скульптур. Будет организован Байкальский ледовый марафон – костюмированный переход по льду озера от Танхоя до Листвянки. Откроет же Зимниаду «Ледяная библиотека чудес» – 460 вырубленных изо льда книг в развернутом виде. На каждой странице – мечты жителей не только Иркутской области, но и всей планеты.

Павел Санников, архитектор проекта «Ледяная библиотека чудес»

16 января мы уже начинаем строительство. Строительство проходит до 3 февраля. Одновременно с этим также 16 февраля мы включаем 4 веб-камеры, которые расположены на площадке, чтобы люди могли в прямом эфире видеть то, что происходит на площадке, самостоятельно наблюдать за тем, как возводится конструкция, а также можно увидеть, как именно ваша мечта наносится на каждой книге.

Длина каждой книги 4 метра. Вместе они образуют подобие лабиринта. Расположится вся инсталляция на территории Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Надписи, по словам архитектора проекта, будут большие и четкие. Кроме того, вырезанные буром пожелания будут подсвечены. Заявки от желающих принимаются на сайте событиясибири.рф. Организаторы обещают: весной растает лед, но не мечты.