Начались испытания конструкций МС-21
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Начались испытания конструкций МС-21

25.01.17

Начались испытания конструкций МС-21. Их ведут специалисты из подмосковного Жуковского, которые специально для этой цели прибыли в Иркутск. Напомним, пассажирский лайнер нового поколения создается на базе Иркутского авиационного завода. Как сообщил на встрече с Президентом Владимиром Путиным вице-премьер России Дмитрий Рогозин, самолет должен подняться в воздух весной этой года. Вместимость МС-21 – в зависимости от модификации – от   130 до 211 человек. В 2018 году начнется поставка лайнера заказчикам.

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