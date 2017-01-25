Начались испытания конструкций МС-21. Их ведут специалисты из подмосковного Жуковского, которые специально для этой цели прибыли в Иркутск. Напомним, пассажирский лайнер нового поколения создается на базе Иркутского авиационного завода. Как сообщил на встрече с Президентом Владимиром Путиным вице-премьер России Дмитрий Рогозин, самолет должен подняться в воздух весной этой года. Вместимость МС-21 – в зависимости от модификации – от 130 до 211 человек. В 2018 году начнется поставка лайнера заказчикам.