Началась продажа елок

Почти 6 тысяч живых ёлок будет установлено в домах жителей Приангарья. Столько разрешений было выдано организациям на вырубку новогодних деревьев.

Эту сторожку на 31 километре тракта трудно не заметить. Здесь можно купить один из главных атрибутов Нового Года — ёлку. При покупке дерева квитанция разделена на две части, первая — остается у продавца для отчетности, а вторая — для покупателя. Организация выиграла аукцион, в котором получила право срубить 2020 елок.

Светлана Кудрявцева, продавец елок

Ажиотаж начнется примерно через неделю. Вот в это воскресенье, в субботу тоже должны прибыть. Сейчас кто свободные, кто отдыхает — они едут. На сегодняшний день у меня всего 13 человек было. В ту субботу, воскресенье — народ ездит с детьми. Все едут как на прогулку, детям нужно увидеть елку, как она растет, как ее срубить.

Стоимость елок при самовывозе — 250 рублей высотой от одного до двух метров и 300 рублей от двух до трех метров. Покупать оптом — дешевле. Брат с сестрой семьи Вкитович выбирают новогодние деревья в родительский дом, а также родственникам и друзьям. Сегодня взяли 3 ели из 10 необходимых.

Михаил Вкитович, житель г. Иркутска

Это у нас уже не знаю сколько. Не знаю, мы даже когда маленькие были, мы с отцом постоянно ездили, чтобы елки искать. А сейчас вот выделили деляны, поближе сделали и ездим уже сейчас, третий год подряд.

В Иркутской области аукцион на продажу елок в этом году выиграли 10 организаций — в лесничествах региона им разрешено срубить 5700 хвойных деревьев. Ели высотой свыше трех метров предназначены для праздников в детских садах, школах и других образовательных учреждениях. Таких в Иркутском районе заготовлено 30. Тех, кто вырубает деревья без разрешений, накажут.

Алексей Ступин, зам. министра лесного комплекса Иркутской области

У нас сейчас проводится операция «Ель» совместно с правоохранительными органами. Действуют стационарные посты, передвижные. Усиленный контроль вырубки новогодних елей – сейчас это самое актуальное. Там грозит штраф тысяча рублей, и плюс еще возмещение ущерба. Возмещение ущерба будет уже как по незаконной рубке насаждения — более 5 тысяч.

Все вырубленные елки подлежат восстановлению в обязательном порядке на свободных территориях лесного хозяйства в течение двух лет. Так называемое компенсационное озеленение проводиться летом.