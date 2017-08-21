Набирая высоту

Захватывающее зрелище за секунды. За это время военные самолеты пролетают над посетителями авиашоу гарнизона «Белая» в честь Дня воздушного флота России. Этот дальний бомбардировщик занесен в Книгу рекордов Гинесса.

Туяна Нимаева, корреспондент новостей «Сей Час».

чаще всего доступ к военным самолетам запрещен для обычных жителей. Но сегодня можно не только вблизи посмотреть, но и посидеть за штурвалом Ту-22М3. Это сверхзвуковой дальний ракетоносец-бомбардировщик. Он может развить скорость до 2 тысяч км в час. Поэтому здесь без кислородных масок не обойтись. Военно-воздушное судно может поднять 69 бомб, три ракеты, а на хвосте находится стрелковая пушка. общая боевая нагрузка — 24 тонны.

Увидеть и потрогать легендарную машину желают сотни взрослых и детей. Ведь познакомиться с гордостью военной авиации изнутри — можно только раз в году, на таком празднике.

Захар Барышников, посетитель гарнизона «Белая».

Я давно хотел на нем посидеть. Я еще в детстве хотел посидеть, из-за очереди не получилось, а сегодня протиснулся, еле-еле получилось. Хочу пилотом стать. Мне нравится полеты, взлеты. ходить на парад.

Еще одна очередь — к Ан-26 — одному из самых надежных самолетов средней дальности. Здесь можно побывать и в кабине пилота, и в грузовом отсеке. На Ан-26 и Ан-30 летает Алексей Ходько. Общий стаж 14 лет. Делится — каждый полёт для него это ощущение безграничного счастья. Но даже на земле, представляя свою машину, на празднике испытывает гордость.

Алексей Ходько, летчик гарнизона «Белая».

Я испытываю смешанные чувства, это и гордость, радость и волнение, как и на любом празднике, когда вы являетесь принимающей стороной.

Несколько тысяч гостей в честь праздника собрались на аэродроме «Белая». Многие военные пришли со своими семьями. Ведь в первую очередь, день авиации — это многолетняя традиция.

Сергей Щеглов, и.о., командира 200-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

Проводится праздник в любых метеорологических условиях по любым задачам. Где бы то ни было. И будет проводиться, как проводилось дедами, предками нашими. И надеюсь, это будет происходить и в будущем новыми поколениями. Так же будут приходить гости усольский земли Иркутской. Эти традиции, эти празднования составляют тот костяк на котором держится вся наша авиация.

В праздновании принимает участие и губернатор Приангарья Сергей Левченко. Глава региона отмечает, воздушный флот — важный фактор экономического развития страны, гарантия безопасности и целостности государства.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Военная авиация играет ключевую роль в защите наших воздушных рубежей. Сегодня российская авиация славится сильными военно-воздушными силами. У нас в регионе крупнейшая авиабаза дальней авиации «Белая» – надежный щит рубежей нашей Родины.



Сегодня в гарнизоне базируются тяжелый бомбардировочный авиационный полк, ремонтно-техническая база, войсковая часть. Экипажи успешно участвуют в различных учениях и международных соревнованиях. В этом году аэродром и военный городок Средний отмечают 80-летие. В честь юбилея и праздника — губернатор вручает благодарственные письма отличившимся офицерам. Они и все те, кто связан с воздушным флотом — с честью выполняют свой долг — а значит наши рубежи под надежной охраной.

Туяна Нимаева, Александр Барановский.