Мэрия Иркутска решает вопрос со статусом земельных участков в поселке Селиваниха

Предложения по изменению зон затопления в пределах поселка Горького готовят в Иркутске. Сейчас областное правительство разрабатывает документ с перечнем таких территорий. Муниципалитет намерен выступить с предложением исключить из него ряд участков в Селиванихе. Об этом сообщил председатель комитета по градостроительной политике администрации города Иван Готовский на встрече с иницативной группой жителей поселка Горького. Он также отметил: уже началась работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Участки будут включены в основной вид разрешенного использования для ведения дачного хозяйства и садоводства. Что даст возможность зарегистрировать права собственности на уже построенные жилые объекты и возводить на территории новые

Иван Готовский, председатель комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

— Это позволит все те дома, которые находятся в стройке и все те дома, которые будут строиться в этом году, возвести и этот запрет снять. А дальше у нас с вами основная работа, которая должна в принципе исключить риск возврата к данной ситуации, работа как раз с зоной затопления. Мы должны отработать с Правительством Иркутской области, чтобы у нас исключилась сама основа для таких несогласований

Иван Носков, вице-мэр г. Иркутска

— Сейчас мы выходим на правительство Иркутской области, пишем письмо на Битарова с обсуждением реальной зоны подтопления. Второе — мы рассматриваем эти зоны, смотрим, какие нужно сделать мероприятия защитные — на случай подъема воды. Далее нам нужно утвердить и согласовать эту схему так, чтобы она всех устроила

В комитете по градостроительной политике проведут консультации по правильному оформлению документов для владельцев участков. Кроме этого, 11 марта с 12:00 до 16:00 на ул. Трактовая в павильоне «Прибрежный» на остановке «Угольная» будет работать консультационный пункт, где специалисты объяснят жителям территории, как действовать в сложившейся ситуации.