Мэрия Иркутска подписала соглашение о сотрудничестве со Сбербанком России

Иркутск стал одним из первых городов в стране, с властями которого заключил соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Сбербанк России. Подписи под документом сегодня поставили мэр Иркутска Дмитрий Бердников и председатель правления Байкальского Банка Сбербанка России Анатолий Песенников. Соглашение предусматривает совместное благоустройство областного центра и строительство социальных объектов.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

— Мы находимся на пути взаимовыгодного сотрудничества. Сбербанк за те годы, которые он присутствует у нас в регионе, всегда доказывал и доказывает, что он надежный партнер. Я думаю, что у нас впереди очень внятное и понятное будущее в плане нашего взаимовыгодного сотрудничества

Анатолий Песенников, председатель правления Байкальского Банка Сбербанка России

— Помимо соглашения будет разработана дорожная карта, где будут обозначены конкретные мероприятия, одно из таких мероприятий уже проходит — это строительство школы в Ново-Ленино, где мы с муниципальными властями это делаем, и 1 сентября школа уже откроет свои двери. Мы будем заниматься благотворительностью, мы продолжим благоустройство и верхней, и нижней набережной, мы перейдем через Ангару на остров Юность и продолжим мероприятия по благоустройству этой знаковой для горожан площадки