Мы так хотим, чтобы лето не кончалось…

Красные плоды на ветках рябины, как первый признак наступления осени. И хотя до календарной осени 15 дней, природа намекает — холода не за горами. В Приангарье начался сезон дождей, дневная температура опустилась до отметки +18 градусов.

Юлия Янькова, начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра.

По климатической норме в первой половине августа составляет +17, +15 градусов. Это ближе к июльским значениям, а вот во второй половине августа она всего составляет +12,+14 градусов. Но, это все-таки лето. Потому что начало осени у нас берется от перехода среднесуточной температуры воздуха через +10 градусов в сторону похолодания. Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час».

Пляж Якоби. Еще на прошлых выходных здесь места яблоку упасть не было. Однако сейчас пляж пустует. Но синоптики рекомендуют далеко купальники не убирать. В этом месяце иркутянам еще удастся понежится в лучах солнца, а вот искупаться — нет.

По данным Роспотребнадзора, вода не соответствует нормам. Тем не менее, здесь продолжают дежурить инспекторы ГИМС.

Дмитрий Мудров, старший инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка ГИМС МЧС России по Иркутской области. Температура воздуха понижается, температура воды понижается, есть риск различных происшествий. Существует риск переохлаждения при купании в водоемах с низкой температурой воды, особенно это касается озера Байкал.

Не смотря на это, синоптики утверждают — лето 2017-го самое жаркое за последние три года. В среднем воздух в Иркутске прогревался до +30 градусов. Это отклонение от нормы на 5 градусов. На смену этой аномалии придет другая — грозы. Ухудшение погоды — в ближайшие выходные. Поэтому рекомендуют иркутянам достать резиновые сапоги и зонтики.