Муниципальные выборы-2017: что нужно поменять в Хомутово?

Деревня Талька, один из пяти населенных пунктов, которые входят в состав Хомутовского муниципального образования. Здесь с рождения живет Наталья Тананаева — врач фельдшерско-акушерского пункта, депутат думы, а теперь — кандидат на должность главы территории. За пять лет в статусе парламентария, говорит, существенных перемен добиться не сумела. Так что решила идти другим путем. Недостатки нынешней власти показывает на примере вот этой дороги — ее сделали без стока для скапливающихся здесь грунтовых вод.

Наталья Тананаева, кандидат на должность главы Хомутовского муниципального образования.

Жалко вот эти средства затраченные. Это стоит, я думаю, около полумиллиона! Ну они скажут — дешевле. Но дело в том, что этого не будет весной следующего года. То есть это меньше, чем на год. У нас же ведь хозяин — мужик! Мужик! Не женщина, баба. Вот такой бесхозяйственный мужик у власти у нас. Что скажешь.

Хозяин у муниципалитета на протяжении трех сроков бессменный. Это Василий Колмаченко. Он сейчас — как и положено по закону — в отпуске. Говорит, после предыдущих кампаний долго думал — идти ли на новый бои с соперниками. Выборы на территории всегда сложные и с 2005 года на главу в сети накопилось немало компромата.

Василий Колмаченко, кандидат на должность главы Хомутовского муниципального образования. Примерял свои возможности на предстоящий период работы. И думаю, у меня и у моей команды есть все шансы и особенности, чтобы работать дальше. Потому что за 12 лет работы главой муниципального образования у меня получилось сделать то, что многим не удавалось сделать — за те периоды, которые работали мои предшественники.

За время правления Колмаченко население муниципалитета с 9 тысяч увеличилось до 17. Построено два детских сада, наконец найден участок под новую школу. Или вот например — благоустройство, сквер возле администрации. Видит успехи и конкурент главы, а заодно его родственник — кандидат Евгений Шумов. Он в Хомутово уже 12 лет. И впервые решил попробовать — сможет ли стать преемником руководителя территории.

Евгений Шумов, кандидат на должность главы Хомутовского муниципального образования.

Что бы мы изменили в Хомутово. Если глобально — то тут менять ничего не надо. Здесь все работает, все движется, все шевелится. И как бы все надо делать постепенно. И планомерно. Смотрим основные задачи — и добиваемся поставленной цели в поставленные сроки. Я так привык говорить.

Еще один кандидат — Владимир Шелепов, он бывший заместитель Колмаченко. Перед выборами решил уволиться из администрации и заявиться как претендент на кресло мэра. Но у действующих властей есть и оппозиция. Например, Владимир Гордиёнок. Он ведет активную агитацию у себя в социальных сетях и рекламирует свою приемную, которая уже начала работу.

Галина Тюрнева, корреспондент новостей «Сей Час».

Здесь, на Колхозной, 4 находится общественная приемная кандидата на должность главы Хомутовского муниципального образования Гордиёнка Владимира Васильевича. Работает она с 11 до 20. Давайте попробуем зайти. Никого. Хотя сейчас уже 12:15.

А еще одного оппозиционера в штабе — правда, не в Хомутово, а в Иркутске — все-таки удалось застать. Это Владимир Суханкин, коммунист. Говорит, на выборы идет, чтобы понять — каково это быть кандидатом. У его организации большие планы — и на президентские выборы, и на выборы в Заксобрание Приангарья. Особенно после раскола, который произошел в самой крупной левой структуре страны.

Владимир Суханкин, кандидат на должность главы Хомутовского муниципального образования.

Начались разногласия с областным комитетом. Вопрос стоял об исключении меня из партии. За так сказать критику в адрес руководства. Пришлось заранее прийти, подать заявление о выходе. Но мы в любом случае остались в левом движении, то есть в коммунистическом. Ну, они не смогли увидеть наш потенциал.

Увидят ли потенциал — его и других кандидатов — избиратели станет ясно в единый день голосования, 10 сентября. На должность главы Хомутовского муниципального образования сейчас претендуют 9 человек. Кроме названных, это безработная Дарья Бородулина 1993 года рождения и тоже безработный Александр Поляков. Они в числе 111 человек, которые заявили себя в качестве кандидатов на глав разных территорий Иркутского района. Мы продолжим следить за ходом предвыборной компании и в других муниципалитетах.