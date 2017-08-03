Муниципальные выборы-2017: ситуация в Маркова

У иркутской районной территориальной избирательной комиссии такие заседания теперь — практически в ежедневном режиме. До единого дня голосования чуть больше месяца. Выборы пройдут во всех муниципальных образованиях района — кроме Листвянки. Претендентов много — 498 только на депутатские кресла и еще 111 человек хотят стать главой той или иной территории.

Иван Садчиков, председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Самое большое у нас — Усть-Уда, 13 человек. Столько же в Марковском муниципальном образовании, в Ушаковском. Даже в Максимовском — откуда-то! Не было, не было — и набирается 11 человек. А в Усть-Балейском вообще, например, два человека.

Сроки подачи второго пакета документов вышли. Теперь комиссия принимает решение о регистрации кандидатов. В зале — некоторые из них. Вот, например, Любовь Аликина — претендует на должность главы Марковского муниципального образования. У эколога и общественного деятеля одна цель — защитить леса, которые вырубаются под жилищную застройку.

Любовь Аликина, кандидат на должность главы Марковского муниципального образования.

Законодательным органом, думой Марковского муниципального образования изменения вносятся очень часто. Конкретно по замене категории лесных земель. То есть они изначально выдаются под сбор дикоросов в аренду, под рекреацию, а затем вдруг — через перевод и внесение в генеральный план это все уходит под жилищное и ЖС и МКД.

Марковское муниципальное образование действительно представляет для застройщиков большой интерес. Протяженность от границы до границы — 180 км. Это 69 тысяч гектаров земли. Сам рабочий поселок состоит из 7 микрорайонов. Плюс — Новогрудинино, Мельничная Падь и 117 садоводств. Чтобы упорядочить развитие, принят генеральный план. Кстати, вот он — на столе у действующей главы муниципалитета. Галина Шумихина на этом посту 10 лет. И намерена идти на третий срок.

Галина Шумихина, глава Марковского муниципального образования.

Я настроена на выборы. У меня есть задел, мне надо закончить те дела, которые я начала. Решить вопросы с медицинским обслуживанием. есть задумка построить на территории Маркова участковую больницу для всех микрорайонов и населенных пунктов. Есть проблема с водоснабжением микрорайонов. Вопросов глобальных много, задач тоже много. Я настроена идти на выборы и победить.

Помешать планам может неприятная, но известная история, которая случилась с Галиной Шумихиной пять лет назад. На нее было заведено сразу несколько уголовных дел, однако, позже по всем статьям ее оправдали. За кресло мэра с Шумихиной будут бороться 11 конкурентов. И вот одна из них.

Елена Абубакарова, кандидат на должность главы Марковского муниципального образования. Я, Абубакарова Елена Валерьевна, предприниматель, житель Иркутской области, Иркутского района. Занимаюсь лесопереработкой древесины. В конце своей предпринимательской деятельности организовала план малоэтажного строительства под названием квартал Рамзана Ахматовича Кадырова в Иркутске.

Елена Абубакарова- личность в Маркова известная. Встретиться с ней оказалось непросто. Тем не менее, она успела засветиться в медиапространстве. В основном, благодаря своему проекту — кварталу Рамзана Кадырова.

Если посмотреть направо — на этом замечательном зеленом поле будет 8 трехэтажных 21-квартирных дома, 120 мест для автомашин.

Год назад присвоение комплексу имени этого государственного деятеля вызвало большой резонанс — в первую очередь, у самих марковчан.

Видео канала «Открытая Россия».

— Наслышан, наслышан. Я не понимаю этого до конца.

— Общественные слушания прошли в узком кругу, мнения населения не спросили. Она говорит: я хозяйка учхоза! Это мои гектары! А вы здесь никто и звать Вас никак.

Среди других претендентов на пост главы Марковского муниципального образования — 21-летний студент Никита Недаболюк, индивидуальный предприниматель Вадим Быргазов, 24-летний безработный Роман Степанов, преподаватель Елена Синькова, бухгалтер Мария Павленко, сотрудник марковской администрации Игорь Кузнецов, Константин Степанов из научного центра СО РАН, финансовый директор компании Алексей Кудрявцев. Кто победит — определят жители территории 10 сентября. А мы будем следить за ходом избирательной кампании не только в Маркова, но и в других муниципалитетах.