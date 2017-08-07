В этом танце весь казачий дух — первопроходцев. Артисты ансамбля «Русские забавы» из Томска рассказывают в своем выступлении историю освоения Западной Сибири, как казаки ставили первые остроги на реке Томь, об их удали и храбрости. Участники отборочного тура межрегионального конкурса «Казачий круг» намерены этим танцем завоевать симпатию зрителей и судей.

Елизавета Обухова, участница школы-студии народного танца «Русские забавы» (г. Томск).

Несмотря на то, что много лет занимаемся танцами, ездим по конкурсам различным. когда приезжаем на конкурсы такого крупного формата, как «казачий круг», тут всегда есть мандраж и очень сильное волнение. Я думаю сегодня мало кто спал из наших ребят.

Этнографический музей «Тальцы» на три дня стал казачьим. Здесь выступают 350 участников, это 36 художественных коллективов из Иркутского, Сибирского, Енисейского и Забайкальского войсковых казачьих обществ. Программа — богата и разнообразна. Песни и танцы о любви, походах на войну, о быте вольного народа.

Михаил Корнев, депутат думы г. Иркутска.

Это очень здорово, на мой взгляд, поднять национальную казачью культуру! Это же самодеятельные коллективы. В основном, здесь выступают самодеятельные коллективы. И двигать нравственное, духовное воспитание наших детей, молодежи именно в национальном духе, в национальной нашей культуры.

Отборочные этапы также пройдут в Коломне, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Иркутск впервые стал хозяином этого праздника. Его приурочили к 100-летнему юбилею иркутского казачьего войска. 12 победителей-лауреатов из 4 войск выступят на гала-концерте, который состоится в Москве этой осенью.