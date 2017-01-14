Монгольские школьники учат в Иркутске русский язык

Благодаря гранту от фонда «Русский мир» 33 школьника из Монголии изучают в столице Восточной Сибири русский язык. Занятия в основном проходят в педагогическом институте ИГУ, но иногда дети покидают аудитории, чтобы погрузиться в языковую среду.

Намуунбилэп — старшеклассница одной из школ Улан-Батора. Вместе с еще 32 школьниками из шести учебных заведений Монголии приехала в Иркутск, чтобы здесь продолжить изучение русского языка.

О. Намуунбилэп, ученица школы г. Улан-Батор (Монголия)

Он такой интересный. Мне хочется узнавать его дальше и узнавать.

Интересный, но сложный. Поэтому преподаватели стараются использовать как можно более простые приемы. И учитывать возраст учеников. Мультфильмы, игры. Вот одна из них. Нужно передавать мяч друг другу. Каждый, кто взял его в руки, должен назвать по одному прилагательному, которое характеризует партнера по игре. В школах Монголии русский язык учат три года – с 7-го по 9-ый класс. Главная методика преподавания – заставить детей всё как следует вызубрить.

Ирина Бойко, доцент кафедры филологии и методики гуманитарно-эстетического факультета педагогического института ИГУ

Они что-то выучили, и если их спрашивают – так же, как учитель вопрос задавал – они ответят. А если чуть-чуть поменяешь места в предложении – это уже сложно, они уже не узнают. Ну и коммуникативность – то есть практическая направленность. Поэтому мы с ними много ходим, они слушают речь – не учителя, они слушают здесь живую речь. Это очень важно учить язык в среде языковой.

Вот та самая языковая среда. Гости из Монголии в 39-ой иркутской школе. Вместе со своими учителями. Взрослые пришли в национальных костюмах, чтобы русские дети тоже прониклись культурой другой страны. Для гостей проводят экскурсию и открытые уроки. Показывают достижения – среди них, например, электронные дневники. Итог – подписание соглашения между двумя школами. Соседи должны общаться и хорошо знать друг друга.

Р. Ганболд, директор школы №23 г. Улан-Батор (Монголия)

У нас языковая школа – мы учим много языков. Это корейский, японский, китайский и два европейских – английский и русский. Но у русского особая популярность. Она обусловлена тем, что Россия – наш «вечный сосед», у нас многовековая история сотрудничества двух стран.

Раньше на курсы повышения квалификации приезжали только монгольские учителя-русисты. Приезд школьников – это новое слово. Оно стало возможным благодаря грантовой программе фонда «Русский мир». Лауреатом в этом году стали преподаватели Иркутского государственного университета. Вуз, кстати, первый в Сибири, кто начал подготовку кадров для зарубежных стран еще в 1925 году.

Э. Баянбат, учитель русского языка школы №72 г. Улан-Батор (Монголия)

Русский язык – верный спутник нашей вечной дружбы. Монгольское общество хорошо понимает важность и необходимость всестороннего сотрудничества с Россией. И такую возможность нам дает именно русский язык.

Изучение русского – еще и хороший задел на будущее: российское высшее образование ценится в Монголии. Поэтому большинство сегодняшних гостей, скорее всего, ещё вернутся в Иркутск – поступать в местные вузы.