Многоэтажка или сквер?

Молодые растения, асфальтированные тропинки и часы из кованного метала. Так по проекту должен выглядеть бульвар Постышева в Иркутске после реконструкции. Но жители на этом объекте видели тяжелую технику — не для подобных работ. Опасаются, что здесь появится многоэтажка. С просьбой разобраться в проблеме обратились к мэру Иркутска. По его поручению сегодня на место выехала комиссия.

Изменятся должен бульвар, начаться должно отсюда. Короче, нужна помощь, говорите. Вообще вопросы по бульвару Постышева.

Этот проект стал одним из лидеров по количеству голосов, которые отдали жители города в интернете. В апреле на сайте администрации города проходило голосование — какой объект необходимо благоустроить в Октябрьском округе. По итогам специалисты разработали концепция благоустройства сквера. Деньги выделены по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ольга Иванова, заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска.

На сегодняшний день территория это рекреационная зона. Ничего, кроме парка или сквера, на бульваре Постышева быть не может. Запущена аукционная процедура, победитель которого будет реализовывать благоустройство. Бизнесмен нам сейчас пытается остановить конкурс , что бы муниципалитет обустроил здесь пространство. Юристы администрации ситуацию проанализировали. Мы сделаем все возможное, что бы ни в коем случаи остановку работ.

Это значит, что к работам по благоустройству подрядная организация приступит уже в сентябре. Здесь установят детскую и спортивную площадку и горку, на которой можно будет кататься и зимой, и летом.

Анастасия Цыганкова.