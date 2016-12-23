Главная новость Область Политика Министр ЖКХ освобожден от должности 23.12.16

Андрей Капитонов освобожден от должности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Его полномочия прекращены с 21 декабря 2016года в связи с истечением срока действия трудового договора. Указ об этом подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко. Напомним, Андрей Капитонов возглавлял министерство ЖКХ с декабря 2015-го. Пока руководить ведомством будет заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.