Министр ЖКХ освобожден от должности

Министр ЖКХ освобожден от должности23.12.16
Андрей Капитонов освобожден от должности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Его полномочия прекращены с 21 декабря 2016года в связи с истечением срока действия трудового договора. Указ об этом подписал губернатор Приангарья Сергей Левченко. Напомним, Андрей Капитонов возглавлял министерство ЖКХ с декабря 2015-го. Пока руководить ведомством будет заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.
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