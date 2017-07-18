Миллионного пассажира встретили в Иркутском аэропорту

В аэропорту радостное оживление. Сотрудники ведут обратный отсчёт – сколько пассажиров осталось до того самого, миллионного. Сейчас он проходит перед камерой, не подозревая, что через несколько минут станет героем дня.

Юбилейной компанией в этом году стала авиакомпания «Сибирь», рейс 777. Именно им в Санкт-Петербург, через Москву, направляется Виталий Матвиенко, миллионный пассажир иркутского аэропорта. Поздравления от генерального директора, авиакомпании и музыкальные – и не только – подарки.

Виталий Матвиенко, миллионный пассажир. День ожидал, что будет долгий сегодня, на пять часов всё-таки дольше. Но с утра такой заряд… думаю, меня хватит на этот день.

Не только на день — на весь год. Именно столько теперь Виталий сможет свободно пользоваться услугами VIP-зала. Плюс бесплатный перелет по самому популярному направлению — Иркутск-Москва. Традиция чествовать миллионного пассажира есть в большинстве крупных аэропортов мира. Круглое число показывает, насколько возросло количество желающих воспользоваться авиауслугами.

Елена Поддубная, представитель международного аэропорта «Иркутск».

Миллионный пассажир в июле для иркутского аэропорта – это не просто отличный показатель, на месяц раньше, чем мы привыкли за последние несколько лет – последние года четыре мы встречали в августе, в разные даты. До этого был сентябрь, в одиннадцатом году мы впервые встретили за постсоветское время миллионного пассажира. Миллионный пассажир в июле – это лучший показатель пассажиропотока за двадцать два года работы аэропорта.





Уже сейчас из нашего города можно отправиться в восемьдесят городов в восьми странах мира. Это значит, что в скором времени в аэропорту будут чествовать не только миллионного, но и двух- и трех- миллионного пассажира.