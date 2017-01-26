Меняются правила ЕГЭ

У выпускников Иркутской области остались считанные дни, чтобы определиться, какие дополнительные предметы они будут сдавать. При чем, сделать это с учетом тех нововведений, которые появятся в этом году. Какие дисциплины пользуются у иркутских школьников самой большой популярностью – узнавала Анастасия Бурлакова.

В 11 «а» классе №14 школы после уроков началось дополнительное занятие. Старшеклассники готовятся к единому государственному экзамену по физике. На этом предмете остановились 15 человек из класса. В 2017-ом на ЕГЭ по физике не будет тестовой части.

Алексей Шалпенко, ученик СОШ №14 г. Иркутска

Теперь для тех, кто случайным ответом выбирает ответы, исключена эта вероятность. С другой стороны – тот, кто готовится к этому, для него это вообще не проблема. Вот у нас в школе проводятся занятия раз в неделю – факультатив по физике. Это способствует. Готовят нас хорошо. И еще занимаюсь тоже дома на компьютере, решаю тестовую часть и так далее.

За счет исключения тестовой части из предметов естествознания, будет расширен набор заданий с краткими ответами в виде слова, числа или последовательности цифр. В ЕГЭ по биологии впервые будут введены задания, где необходимо будет работать с графиками, таблицами и диаграммами.

Виктория Фирстова, зам. начальника отдела дошкольного и общего образования Министерства образования Иркутской области

Содержательные изменения в контрольно-измерительных материалах коснулись в этом году трех предметов – это биология, химия и физика. Эти 3 предмета завершают цикл изменений по исключению тестовой части из контрольно-измерительных материалов, из самих заданий. Тестовая часть остается по предметам – только по иностранным языкам.

Помимо изменений в содержании контрольно-измерительной работы, также появились тонкости в заполнении бланков ответов Единого государственного экзамена по физике.

Оксана Макиенко, учитель физики СОШ №14 г. Иркутска

Также появились изменения такие, что нужно будет вписывать слова «влево», «вправо», «вперед», «вниз» или «вверх». При выполнении задания с определением погрешности нужно учитывать, как правильно заполнить бланк, без всяких знаков «больше, меньше или равно» – одним большим целым числом. Вот эти изменения они введены с этого года.

В Иркутске из 90 выпускников школы №14 физику, как предмет по выбору, будут сдавать 39 выпускников, 10 биологию и 9 химию. У остальных ещё есть несколько дней на раздумья. До 1 февраля 2017 года школьники всего региона должны точно решить, какие экзамены, необходимые для поступления в ВУЗ, они будут сдавать. Заявки направят в министерство образования России