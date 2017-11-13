Международная программа «Середина земли» 10 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 10 ноября 201713.11.17
— Перспективы сотрудничества. Генеральный консул Монголии в Улан- Удэ Господин Чадрабал встретился с Губернатором Забайкальского края;
— Комедия в чистом виде. На сцене Забайкальского краевого драматического театра премьера мольеровского «Тартюфа»;
— Новые пожарные машины в районы. В Бурятии на 27 миллионов рублей закупили технику для спасателей;
— В Улан-Удэ прошел «Кубок безопасности-2017». Команды студентов из 20 районов республики приняли участие в открытом первенстве;
— На языке танца. Артисты балета России и Китая выступают на одной сцене;
— Краснокнижные хищники. Сразу четыре снежных барса попали в объектив камеры в китайском парке;
— Дань памяти. В Монголии восстановлен монумент «Воинской славы», который символизирует историю дружбы двух стран.
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