Середина земли

Международная программа «Середина земли» 9 ноября 2017

10.11.17

— ЕГЭ не по графику. Читинские старшеклассники сдали тестовый экзамен по китайскому языку;
— Более 50 оркестров и ансамблей. В Чите подвели итоги шестого Международного конкурса имени Николая Будашкина;
— 25 лет дацану. В Ацагате отметили четвертьвековой юбилей святыни;
— Старообрядцы готовятся к большому событию. в 2020 году они отметят юбилей протопопа Аввакума;
— 60 лет вместе. В Поднебесной отметили юбилей общества Российско-китайской дружбы;
— Ради жизни. Более сорока детей с пороком сердца из Монголии прооперируют в Поднебесной.

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