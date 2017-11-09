Международная программа «Середина земли» 8 ноября 2017

— Итоги « Ведомостей». Фестиваль детско-юношеской прессы завершился в Чите;

— Прививка от болезни. Какие штаммы вируса гриппа ожидаются в Забайкалье, рассказали специалисты;

— Учить туризму с пеленок. В селе Турунтаево в Бурятии в детском саду открыли необычное направление;

— Капсула времени. Что оказалось в послании школьникам, написанном 50 лет назад?

— Хороводы в сердце Китая. Почему русская культура привлекает туристов в Поднебесную?

— По последнему слову. В Китае проходит международная неделя моды;

— С большим размахом. В китайском городе Хух-Хот прошли дни монгольской культуры.