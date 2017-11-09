Международная программа «Середина земли» 8 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 8 ноября 201709.11.17
— Итоги « Ведомостей». Фестиваль детско-юношеской прессы завершился в Чите;
— Прививка от болезни. Какие штаммы вируса гриппа ожидаются в Забайкалье, рассказали специалисты;
— Учить туризму с пеленок. В селе Турунтаево в Бурятии в детском саду открыли необычное направление;
— Капсула времени. Что оказалось в послании школьникам, написанном 50 лет назад?
— Хороводы в сердце Китая. Почему русская культура привлекает туристов в Поднебесную?
— По последнему слову. В Китае проходит международная неделя моды;
— С большим размахом. В китайском городе Хух-Хот прошли дни монгольской культуры.
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