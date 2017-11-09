Международная программа «Середина земли» 7 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 7 ноября 201709.11.17
— Карта или смартфон. Как работает система безналичного расчета в читинских троллейбусах?
— Опера без границ. В Забайкалье стартует новый культурно-образовательный проект;
— День Сибири. В Улан-Удэ встретились представители диаспор, проживающие в Бурятии. Какие проблемы их волнуют?
— Дорогу новым технологиям. Более сотни юных конструкторов представили свои машины на 4-м «Байкал робофесте»;
— Беспилотный грузовик. В Китае свой первый рейс совершил самолет нового поколения;
— В стихах о хозяйстве. Как проходят сельские поэтические кружки в Китае?
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