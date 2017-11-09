Международная программа «Середина земли» 1 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 1 ноября 201709.11.17
— Километр до остановки. Жители микрорайона в Чите пожаловались на отсутствие маршрутных такси;
— Пищеблоки проверили. Улан-удэнские депутаты обошли с ревизией школьные столовые.
— Не спешат закапывать. Почему уже месяц тепловики не могут засыпать траншею в улан-удэнском дворе?
— Любовь без границ. Международная благотворительная акция прошла в Пекине;
— Исполнители и критики. Фестиваль народной музыки стартовал в китайской провинции;
— Через весь материк. Из Монголии стартует путешествие в Лондон… на верблюдах!
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