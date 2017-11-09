Международная программа «Середина земли» 1 ноября 2017

— Километр до остановки. Жители микрорайона в Чите пожаловались на отсутствие маршрутных такси;

— Пищеблоки проверили. Улан-удэнские депутаты обошли с ревизией школьные столовые.

— Не спешат закапывать. Почему уже месяц тепловики не могут засыпать траншею в улан-удэнском дворе?

— Любовь без границ. Международная благотворительная акция прошла в Пекине;

— Исполнители и критики. Фестиваль народной музыки стартовал в китайской провинции;

— Через весь материк. Из Монголии стартует путешествие в Лондон… на верблюдах!