Международная программа «Середина земли» 31 октября 2017

— Крупные международные учения. Монгольские спасатели знакомятся с работой российских коллег;

— Мост влюбленных. В парке Дома офицеров завершился основной цикл строительства сооружения;

— Мастера малой ракетки выявили сильнейших. В Улан-Удэ состоялся первый международный турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»;

— День бурятского языка отметили в республике. Сколько человек на нем говорит и на как планируют объединять носителей языка во всем мире?

— Развитие молодежи. Китайские студенты в России изучают доклад Си Цзиньпина;

— Один пояс — один путь. Как изменилась стратегия реализации плана после съезда компартии Китая?

— Степная лошадь. Монголия готовится к ежегодному фестивалю.