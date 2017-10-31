Международная программа «Середина земли» 31 октября 2017

Международная программа «Середина земли» 31 октября 201731.10.17
— Крупные международные учения. Монгольские спасатели знакомятся с работой российских коллег;
— Мост влюбленных. В парке Дома офицеров завершился основной цикл строительства сооружения;
— Мастера малой ракетки выявили сильнейших. В Улан-Удэ состоялся первый международный турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»;
— День бурятского языка отметили в республике. Сколько человек на нем говорит и на как планируют объединять носителей языка во всем мире?
— Развитие молодежи. Китайские студенты в России изучают доклад Си Цзиньпина;
— Один пояс — один путь. Как изменилась стратегия реализации плана после съезда компартии Китая?
— Степная лошадь. Монголия готовится к ежегодному фестивалю.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.