Международная программа «Середина земли» 30 октября 2017

— Оригинальные идеи, технические находки. Четвертый Фестиваль науки проходит в Забайкалье;

— Фурор в Японии. Золото и еще 8 медалей привезла команда Забайкалья с мирового первенства по все-стилевому карате;

— Автомобилисты против дорожников. В рамках гражданского форума Улан-Удэнцы смогли встретиться с ответственными за строительство и задать вопросы. Сложился ли диалог?

— «Хранители моря». Документальный фильм о работе заповедного спецназа в Баргузинском заповеднике сняли в Бурятии;

— Первый отечественный ледокол. К 2019 году Китай самостоятельно построит научно-исследовательское судно ледового класса;

— Новые рубежи. Китайские интернет-гиганты осваивают рынок недвижимости;

— По тропам серединной Азии. Научную конференцию в Улан-Баторе посвятили искусствоведу и этнографу Юрию Рериху.