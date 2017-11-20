Международная программа «Середина земли» 17 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 17 ноября 201720.11.17
— Транспортный вопрос. Конкурс на пассажирские перевозки приостановили в столице Забайкалья;
— Долгожданный автопарк. Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону и школа «Ледовый дворец» Забайкалья получили новые автобусы;
— Путь в будущее. Новый мост соединил в Бурятии два поселка;
— Проблемы молочной отрасли. Засуха и отсутствие должной финансовой поддержки привело к значительному снижению надоев;
— Расширяя границы мира. В Китае построят город научной фантастики почти за 2 миллиарда долларов;
— Этническая история. Танцевальное шоу о жизни народности Ва с успехом идет в провинции Юньнань .
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