Международная программа «Середина земли» 16 ноября 2017 года

— Осторожно, тонкий лед. Специалисты поисково-спасательной службы провели учения на озере Кенон;

— Торговля запрещена. Не успели площадь имени Ленина в Чите открыть для посещения, как туда слетелись голуби и торговцы семечками;

— Юбилей дружбы. 50 лет исполнилось побратимским связям Улан-Удэ и Дархана. Делегация из Улан-Удэ во главе с мэром посетила монгольский город;

— Медицинская помощь на Севере Бурятии стала доступней. В поселке Верхняя Заимка открылся новый фельдшерский пункт;

— Дальний восток стремится к Китаю. Школа Владивостока отметила 50 лет с начала изучения китайского языка;

— Доброе сердце. 10-летний мальчик из Китая пожертвовал больным свои органы.