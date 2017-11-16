Международная программа «Середина земли» 15 ноября 2017

— Тюремный эксперимент. Как подавляют массовые бунты осужденных в Забайкальских колониях?

— Музыка, песни и танцы. Чита присоединится к празднованию дней культуры Армении в России;

— Первая в Бурятии и одна из первых в России. В Бичурском районе республики открыли солнечную электростанцию;

— Навязчивые услуги. Жителей Улан-Удэ неизвестные принуждают сделать поверку водосчетчиков, законно ли?

— Зеленый коридор для черного золота. Нефтепровод из России в Китай построен. Когда начнется поставка?

— На пути к небу. Китайский пассажирский лайнер совершил первый междугородний полет;

— Делегация Иркутской области встретилась с представителями торгово-промышленной палаты Монголии. Договорились ли о сотрудничестве?