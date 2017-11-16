Международная программа «Середина земли» 15 ноября 2017

Международная программа «Середина земли» 15 ноября 201716.11.17
— Тюремный эксперимент. Как подавляют массовые бунты осужденных в Забайкальских колониях?
— Музыка, песни и танцы. Чита присоединится к празднованию дней культуры Армении в России;
— Первая в Бурятии и одна из первых в России. В Бичурском районе республики открыли солнечную электростанцию;
— Навязчивые услуги. Жителей Улан-Удэ неизвестные принуждают сделать поверку водосчетчиков, законно ли?
— Зеленый коридор для черного золота. Нефтепровод из России в Китай построен. Когда начнется поставка?
— На пути к небу. Китайский пассажирский лайнер совершил первый междугородний полет;
— Делегация Иркутской области встретилась с представителями торгово-промышленной палаты Монголии. Договорились ли о сотрудничестве?
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.