Видео Главная новость Происшествие Медики борются за жизнь пострадавших от «Боярышника» 23.12.16

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи со смертью родителей в результате отравления спиртосодержащей жидкостью. По предварительным данным в Иркутске таких детей шестеро. Сейчас с ними работают психологи. Кроме того, рассматривается вопрос об оказании помощи в погребении погибших. Информацию о продаже суррогатного алкоголя и «Боярышника» можно сообщать по телефонам горячей линии. С 17 по 22 декабря от отравления суррогатным алкоголем и спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» в Иркутске погибли 72 человека, а всего пострадали 118. Шесть человек уже выписаны из больниц, ещё 7 отказались от медицинской помощи. Параллельно полицейские проводят рейды по изъятию некачественного алкоголя — его объём превышает 15 тонн.

Реанимация интенсивной терапии иркутской городской клинической больницы № 3. В результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией в эту больницу доставили 6 пациентов, которые отравились метиловым спиртом. Двое мужчин были доставлены без сознания и продолжают оставаться в крайне тяжелом состоянии.

Виталий Яблонский, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы № 3

Есть повреждение печени. Повреждение сердечной мышцы. Пациенты получают поддержку сердца и терапию в виде искусственной вентиляции. Отслеживаем концентрацию метилового спирта в организме, он сейчас не обнаружен в организме.

Тем временем, число погибших от отравления контрафактным алкоголем и спиртосодержащим лосьоном «Боярышник» растет. Погибли 72 человека, 36 пациентов находятся в больницах Иркутска. Чтобы вывести метанол из организма пациентам внутривенно вводят 5% раствор этилового спирта в качестве противоядия.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»

Метил от этила практически не отличается. Вкус, запах и цвет одинаковые, но 30 миллилитров метилового спирта для организма человека смертельны, единственный антидот — этиловый спирт.

Пока врачи борются за жизнь пациентов, сотрудники полиции продолжают сражаться с нелегальной торговлей контрафактным алкоголем. В Иркутске ежедневно проходят рейды. Из нелегального оборота уже изъято 16,5 тонн поддельного алкоголя. Здесь в экспертно- криминалистическом центре проводят лабораторные исследования изъятой продукции на содержание метилового спирта. В ходе таких проверок полиция обнаружила еще одно опасное для здоровья человека вещество — универсальное средство «Чистый С». В Иркутске по факту реализации суррогатной алкогольной продукции возбуждено уголовное дело. По нему задержано 11 человек. Начались предварительные слушания.

Элла Наливайко, адвокат

Это добросовестный бизнесмен. Он на рынке уже более 10 лет. Торговал только качественной продукцией. Мой клиент никогда не думал, что это будут употреблять внутрь. Он является владельцем киоска целенаправленного только на продажу бытовой химии, в том числе, и «Боярышника».

Иркутяне активно помогают следствию. Любой желающий может сообщить о фактах продажи алкоголя и других спиртосодержащих жидкостей в нестационарных торговых объектах через социальные сети или сообщить через мессенджеры Telegram, Whats App и Viber на специально выделенный телефонный номер 8-902-516-03-35.