Машина упала в мусорный бак в Иркутске

Фотографии необычного ДТП, которое произошло в микрорайоне Ерши, в социальные сети выложили очевидцы. На место аварии выезжал экипаж ГИБДД. Установлено, что водитель Тойоты был трезв. Был ли он за рулем в момент, когда машина въехала в мусорку, или успел выйти – не сообщается. В ДТП никто не пострадал. Водитель будет привлечен к ответственности за повреждение муниципального имущества.