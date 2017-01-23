Машина упала в мусорный бак в Иркутске
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Машина упала в мусорный бак в Иркутске

23.01.17

Фотографии необычного ДТП, которое произошло в микрорайоне Ерши, в социальные сети выложили очевидцы. На место аварии выезжал экипаж ГИБДД. Установлено, что водитель Тойоты был трезв. Был ли он за рулем в момент, когда машина въехала в мусорку, или успел выйти – не сообщается. В ДТП никто не пострадал. Водитель будет привлечен к ответственности за повреждение муниципального имущества.

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