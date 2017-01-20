Мать-убийца помещена в психиатрическую клинику

Мать, которая задушила своих детей, помещена в психиатрическую клинику для обследования. Напомним, 19 января в полицию позвонила жительница поселка Энергетик города Братска и сообщила, что убила сына и дочь двух и пяти лет. В ходе расследования стало известно, что женщина неоднократно обращалась за помощью к психологу. Это не первый подобный случай в Приангарье. Первого января 2017 года тоже под Братском в лесополосе сотрудники полиции обнаружили тело 6-летнего мальчика. Подозревают мать ребенка. В 2016 в Тулунском районе мать убила новорожденного сына. Он был четвертым ребенком в семье. Женщина сказала, у нее нет денег, чтобы его растить.