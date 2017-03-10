Мать и двое детей погибли во время пожара в селе Захал Эхирит-Булагатского района

Мать и двое детей, 8 и 18 лет, погибли этим утром на пожаре в селе Захал Эхирит-БулагАтского района. Многодетная семья живет в частном доме, состоящем из двух строений. Пожар случился в новом корпусе. 11-мальчик проснулся от запаха гари и побежал за помощью в соседний дом, где спали отец- его парализовало после инсульта, и ещё двое детей. Старшая сестра — ей 16, разбила окно, зашла в дом, но из-за сильного задымления не смогла отыскать родных и вышла. В этот момент обрушилась кровля. Региональный следственный комитет начал доследственную проверку.

Виктор Пашков, заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области

— Эхирит-Булагатский район, к сожалению, в этом году приносит уже вторую групповую гибель, в том числе с детьми. Поэтому основное внимание сегодня на заседании комиссии по ЧС будет уделено вопросу необходимости оборудования семей многодетных извещателями дымовыми раннего обнаружения с возможностью вывода сигнала либо в подразделение пожарной охраны, либо через gsm-каналы на родственников, либо старост населенных пунктов