Матиенко с ветеранами

Поддерживают и помогают друг другу. А еще делятся знаниями и накопленным опытом. Свердловский окружной совет ветеранов отмечает свое 30-летие. Сегодня в его составе более 30 тысяч пенсионеров, 146 ветеранов Великой Отечественной войны. С юбилеем участников общественной организации поздравил их давний друг и помощник — депутат Законодательного Собрания, руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко.