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Матиенко с ветеранами

07.04.17

Поддерживают и помогают друг другу. А еще делятся знаниями и накопленным опытом. Свердловский окружной совет ветеранов отмечает свое 30-летие. Сегодня в его составе более 30 тысяч пенсионеров, 146 ветеранов Великой Отечественной войны. С юбилеем участников общественной организации поздравил их давний друг и помощник — депутат Законодательного Собрания, руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко.

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