Маленькая принцесса из Ангарска

В комнате Маши Хмельковой теперь настоящая королевская атмосфера. Свое почетное место у усыпанной стразами короны и ленты вице-мисс конкурса «Принцесса России». О том, что эти награды достанутся именно Маше, ее мама и не мечтала. О региональном этапе фестиваля узнали случайно. Отправили заявку, но готовиться начали только когда получили приглашение на конкурс.

Ольга Хмелькова, жительница г. Ангарска.

Мы обратились к нашему хореографу Ладик Марине Витальевне. Спасибо ей огромное. Она помогла нам составить всю конкурсную программу, начиная от представления заканчивая творческим номером.

Маша обошла всех своих соперниц, хотя многие из них уже опытные модели, а для ангарчанки этот конкурс был первым. После победы в региональном этапе всю программу выступления пришлось переделывать под формат всероссийского фестиваля. Творческий подход принес юной красавице победу в возрастной группе и титул вице-мисс конкурса. Но свяжет ли Маша свою жизнь с модельным бизнесом, она еще не решила.

Мария Хмелькова, вице-мисс фестиваля «Принцесса России-2017».

Сейчас, когда я учусь, я хочу хорошо закончить школу. Потом я хочу стать известной фотомоделью. Потом я хочу объездить весь мир. А после я хочу стать лучшим тренером по бальным танцам.

Столичные модельные агентства уже предложили юной сибирячке подписать контракты. Также одна из самых красивых девочек страны примет участие в детских неделях моды, и еще одном конкурсе. Однако Ольга Хмелькова считает, что у ее дочери в приоритете должны быть шахматы, ведь маленькая принцесса уже не раз становилась призером спортивных соревнований.