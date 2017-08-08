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Людмила Берлина. Часть истории Иркутской области

08.08.17

Людмила Михайловна Берлина. Родилась 27 марта 1955 года. Закончила юридический факультет Иркутского государственного университета Имеет почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», «Почетный гражданин Иркутской области». Награждена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Генерального прокурора СССР.
Она и сама про себя говорит: для простой девочки из Усть-Орды сделала головокружительную карьеру. Начало было положено на родине, в посёлке Усть-ордынский, Людмила Берлина прошла путь от стажёра до заместителя прокурора. После чего переведена в областную прокуратуру. А в 1993 году ее пригласили на должность заместителя мэра Иркутска. А это уже 2001-й. Людмила Берлина на встрече с парламентариями представляет уже аппарат губернатора Приангарья. Решает важные вопросы. В развернувшемся тогда в Ангарске конфликте мэра и депутатов исполняет роль посредника между противостоящими сторонами.

Людмила Берлина, руководитель аппарата губернатора Иркутской области.

Мой рабочий день начинается в кабинете мэра, где мы обсуждаем все вопросы. И сегодня в 2 часа мы встречаемся с депутатами, и я попрошу, чтобы они выбрали своего представителя, который будет работать вместе с нами.

Год 2004-й. Людмила Берлина покидает областную администрацию после выборов в Законодательное собрание Приангарья. Она депутат 4-го созыва. И не просто депутат — вице-спикер и председатель комитета по законодательству о государственном строительстве региона и местном самоуправлении. Курирует один из важных вопросов — объединение парламентов Иркутской области и ее родного Усть-Ордынского округа.

Людмила Берлина, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области.

Удалось сформировать ту принципиальную основу, на которой без конфликта, а это очень важно, мы приняли очень много законов нового субъекта. Или подготовили концепции.

В 2008-ом проходят очередные выборы — уже в парламент объединенной Иркутской области. Вот первая сессия Законодательного собрания Приангарья. В зале — много новых лиц. И впервые в истории Иркутского законотворчества — 12 женщин. В том числе и председатель Заксобрания Людмила Берлина.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Я думаю, наличие в нашем составе депутатском 12-и женщин — это, значит, очень детальная, кропотливая работа. Потому что эго женское — это дьявол в деталях.

Уже в первый год работы под ее началом принято почти сто законов. Большинство из них — социальной направленности, на втором месте — инициативы, касающиеся муниципальной реформы. Территориям региона парламентарии теперь уделяют самое пристальное внимание.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

В Госдуму командировки нередко не подписываю — если можете, летите за свой счет. А вот поездки в избирательные округа — этому приоритет отдан. Езжайте, общайтесь, несите сюда проблемы и будем искать рациональные модели решения того или иного вопроса.

В поездках по региону Людмила Берлина сопровождает и главу Приангарья. В топе самых популярных мест, естественно, Усть-Орда. Благодаря в том числе и инициативам спикера Заксобрания, в территории строятся новые социальные объекты, растет качество жизни, развивается сельское хозяйство.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Мы обязаны сохранить село, а это означает — мы должны дать работу. И соответствующим образом оценить потенциал каждого сельского поселения, где можно обойтись крестьянско-фермерским хозяйством, даже если там нет законченного цикла, то должна быть выстроенная система товаропроводящих сетей и на переработку, вся эта схема. А где-то должны быть большие хозяйства.

20 лет в политике, 11 — в парламенте, 7 — в должности председателя Законодательного собрания. Она покинула пост прямо в разгар очередной сессии, в апреле 2015 года.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области.
Приходит период времени, когда размышляешь и любое высокопоставленное должностное лицо мечтает достойно завершить свою карьеру. Я тоже об этом размышляла. И сегодня главное — где сейчас этот момент я принимаю это решение. Глядя каждому вам в глаза. Наталья Игоревна, Андрей Николаевич, каждому депутату и каждому избирателю, жителю Иркутской области у меня есть одно — честь имею! Вы не представите, с каким я удовольствием вам говорю: честь имею!

И она ушла. До конца оставшись честной, сильной, решительной — и при этом настоящей женщиной. Ее жизнь забрала тяжелая болезнь. Но имя Людмилы Михайловны Берлиной теперь останется навсегда вписанным в историю Иркутской области.

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