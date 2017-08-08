Людмила Берлина. Часть истории Иркутской области

Людмила Михайловна Берлина. Родилась 27 марта 1955 года. Закончила юридический факультет Иркутского государственного университета Имеет почетные звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», «Почетный гражданин Иркутской области». Награждена орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Генерального прокурора СССР.

Она и сама про себя говорит: для простой девочки из Усть-Орды сделала головокружительную карьеру. Начало было положено на родине, в посёлке Усть-ордынский, Людмила Берлина прошла путь от стажёра до заместителя прокурора. После чего переведена в областную прокуратуру. А в 1993 году ее пригласили на должность заместителя мэра Иркутска. А это уже 2001-й. Людмила Берлина на встрече с парламентариями представляет уже аппарат губернатора Приангарья. Решает важные вопросы. В развернувшемся тогда в Ангарске конфликте мэра и депутатов исполняет роль посредника между противостоящими сторонами.

Людмила Берлина, руководитель аппарата губернатора Иркутской области. Мой рабочий день начинается в кабинете мэра, где мы обсуждаем все вопросы. И сегодня в 2 часа мы встречаемся с депутатами, и я попрошу, чтобы они выбрали своего представителя, который будет работать вместе с нами.

Год 2004-й. Людмила Берлина покидает областную администрацию после выборов в Законодательное собрание Приангарья. Она депутат 4-го созыва. И не просто депутат — вице-спикер и председатель комитета по законодательству о государственном строительстве региона и местном самоуправлении. Курирует один из важных вопросов — объединение парламентов Иркутской области и ее родного Усть-Ордынского округа.

Людмила Берлина, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области. Удалось сформировать ту принципиальную основу, на которой без конфликта, а это очень важно, мы приняли очень много законов нового субъекта. Или подготовили концепции.

В 2008-ом проходят очередные выборы — уже в парламент объединенной Иркутской области. Вот первая сессия Законодательного собрания Приангарья. В зале — много новых лиц. И впервые в истории Иркутского законотворчества — 12 женщин. В том числе и председатель Заксобрания Людмила Берлина.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области. Я думаю, наличие в нашем составе депутатском 12-и женщин — это, значит, очень детальная, кропотливая работа. Потому что эго женское — это дьявол в деталях.

Уже в первый год работы под ее началом принято почти сто законов. Большинство из них — социальной направленности, на втором месте — инициативы, касающиеся муниципальной реформы. Территориям региона парламентарии теперь уделяют самое пристальное внимание.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области. В Госдуму командировки нередко не подписываю — если можете, летите за свой счет. А вот поездки в избирательные округа — этому приоритет отдан. Езжайте, общайтесь, несите сюда проблемы и будем искать рациональные модели решения того или иного вопроса.

В поездках по региону Людмила Берлина сопровождает и главу Приангарья. В топе самых популярных мест, естественно, Усть-Орда. Благодаря в том числе и инициативам спикера Заксобрания, в территории строятся новые социальные объекты, растет качество жизни, развивается сельское хозяйство.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области. Мы обязаны сохранить село, а это означает — мы должны дать работу. И соответствующим образом оценить потенциал каждого сельского поселения, где можно обойтись крестьянско-фермерским хозяйством, даже если там нет законченного цикла, то должна быть выстроенная система товаропроводящих сетей и на переработку, вся эта схема. А где-то должны быть большие хозяйства.

20 лет в политике, 11 — в парламенте, 7 — в должности председателя Законодательного собрания. Она покинула пост прямо в разгар очередной сессии, в апреле 2015 года.

Людмила Берлина, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Приходит период времени, когда размышляешь и любое высокопоставленное должностное лицо мечтает достойно завершить свою карьеру. Я тоже об этом размышляла. И сегодня главное — где сейчас этот момент я принимаю это решение. Глядя каждому вам в глаза. Наталья Игоревна, Андрей Николаевич, каждому депутату и каждому избирателю, жителю Иркутской области у меня есть одно — честь имею! Вы не представите, с каким я удовольствием вам говорю: честь имею!

И она ушла. До конца оставшись честной, сильной, решительной — и при этом настоящей женщиной. Ее жизнь забрала тяжелая болезнь. Но имя Людмилы Михайловны Берлиной теперь останется навсегда вписанным в историю Иркутской области.