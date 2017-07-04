Людей затопило

На Иркутск обрушился сильный ливень. Дождь идет почти сутки. В усиленном режиме работают аварийные службы. Администрация города откачивает воду с улиц, устраняет засоры ливневой канализации. В Правобережном округе подтопило жилые дома. О ситуации в областном центре более подробно расскажет Галина Соболева.

Эту собаку зовут Герда. Накануне она чуть было не стала жертвой потопа. Бедное животное чудом удалось спасти.

Большая вода пошла в дома жителей СНТ имени 4-й пятилетки посреди ночи. Единственная в районе ливневая канализация попросту не справилась с хлынувшим потоком. Эта история повторяется уже на протяжении пяти лет. Однако, в ближайших планах администрации округа, по словам местных жителей, строительства дополнительной ливневки нет.

Станислав ГЕТМАНЦОВ, ЖИТЕЛЬ СНТ им. 4-й ПЯТИЛЕТКИ:

«Ну, как они сказали, что денег сейчас у них нет на капитальное строительство ливневки по красноярской. там очистные надо делать. Мы только, говорят, можем поддерживать ливневую, потом все это так и затихло.»

Сегодня, когда вода пошла в дома, имеющийся сток жители прочищали сами. Однако дома и приусадебные участки это не спасло.

«Вот здесь везде была вода, на видео можно посмотреть, полы встали, везде ужас. не знаем что делать»

«Дальше я не пойду, там вода, соседний дом вообще затопило»

Накануне приблизительно в половине одиннадцати вечера подобная ситуация сложилась и в другом районе города. На улице Мельничной дождевые потоки хлынули в подвалы, а оттуда и в дома с бешеной силой. Буквально за десять минут уровень воды поднялся до тридцати сантиметров от пола.

«Вот видите полосочка, до сих пор была вода, и не только вода, это солярка и мазута»

«В погребе вода, подполье вот, полное воды, сами видите, воду качали машины большущие, а она вот все равно не уходит. Дожди еще будут, еще поднимется.»

«Это у нас каждый год, каждый дождик, вот так воды, и это ее еще откачали.»

Этот потоп — не первый и на улице Мельничной. Жильцы уверены: причина их бедствий — отсутствие слива автоколонны 1880, которая находится чуть выше. Канализацию обещали сделать еще в прошлом году. Однако, пока она так и не появилась. И вся улица вновь оказалась под водой.

Валентина СУВОРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ул. МЕЛЬНИЧНАЯ:

«Все находились дома, было где-то половина одиннадцатого, и вдруг ни с того, ни с сего запахло бензином, соляркой, чем-то таким. Дождик шел, но он небольшой был, и вдруг как хлынула вода из подполья, там тяжелая закрывашка, а ее подкинуло почти что, плинтус даже оторвался»

Звонок в единую диспетчерскую службу поступил около часа ночи. На место сразу же прибыли сотрудники администрации правобережного округа. Для пострадавших от потопа устроили временный лагерь в школе №10. После экстренной эвакуации начали откачку воды.

Александр ДОРОВСКИХ, НАЧАЛЬНИК КОММУНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГА г. ИРКУТСКА:

«Пока идет дождь, у нас получается, что работа-то, не сказать, чтобы вхолостую. Дома старые, у них пол находится ниже уровня дороги, вся вода идет в дом, получается, что мы откачиваем одновременно из дома и с улицы. Видимо надо ждать улучшения погоды, а пока мы работаем.»

Из этих домов откачали уже более 12 тонн воды. Тем временем, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся как минимум до завтра.