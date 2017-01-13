Любителям рыбы придется раскошелиться

Неутешительная новость для любителей красной рыбы. Рост цен — в среднем 20%. Сколько сейчас стоят сёмга, форель — и другая информация из рыбных рядов Мельниковского рынка в материале Туяны Нимаевой.

Самая доступная и потому популярная свежемороженая рыба из лососевых на «Мельниковском» рынке – вот эта горбуша. 150 рублей за килограмм. Привезена из Хабаровского края и с Камчатки. Также иркутяне охотно берут кету, минтай, голец, камбалу. Вот такая рыба с желтым брюхом считается самой полезной, в ней больше витаминов и минералов. Стоит камбала от 145 рублей. Следующая ценовая категория. Семга. Премиум класс, привезена из Чили. В связи с продуктовым эмбарго, норвежскую семгу или форель теперь на прилавке не увидишь. Но недурна и эта.

Руслан Валеев, предприниматель

Покупательская способность меньше стала, в связи с тем, что потратили на Новый год. Будем ждать их во второй половине января. Увеличится продажа. Будем надеяться на это. Зарплату получат, пенсии.

Семга, форель, кальмары перед Новым годом подорожали на 20%. Раньше семгу можно было купить за 600 рублей, форель за 500. Среди дорогих рыб на прилавках теперь и байкальский омуль — 500 рублей за килограмм.

Владимир Перфильев, житель г. Иркутска

По ценам, конечно, сейчас для пенсионеров трудно, все реже покупаем. Рыба дороговата. Даже наша речная, байкальская.

А вот сельдь перед новым годом упала в цене. Раньше тихоокеанская стоила 100 рублей за кило, теперь 85 рублей. Сейчас самый сезон лова.